شوبير يكشف حقيقة قرار الأهلي بشأن الاستغناء عن علي معلول

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما يتردد عن استغناء الأهلي عن التونسي علي معلول ختام هذا الموسم، والبحث عن ظهير أيسر صغير في السن.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، “التونسي علي معلول يحظى بتقدير كبير داخل القلعة الحمراء، وحتى هذه اللحظة لم يقرر الأهلي أي شيء يتعلق بمعلول”.

وأضاف شوبير “ليس من المنطقي أن يتحدث الأهلي مع اللاعب أو السويسري كولر بعد 6 جولات في الدوري، وعلي معلول ليس لديه أية عروض في الوقت الحالي بقطر أو أيا من دوريات الخليج”.

كانت بعض الأنباء تداولت حول خلاف بين الأهلي ومعلول، حيث يرغب النادي في التجديد له عاما واحدا، في حين يطلب اللاعب التجديد لمدة عامين.