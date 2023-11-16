عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ صفقة على أسهم إيسترن كومباني بقيمة 16.4 مليار جنيه

إيسترن كومباني
إيسترن كومباني

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة الشرقية - إيسترن كومباني.

وقالت البورصة في بيان، إن جلسة اليوم، الخميس، شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم ايسترن كومباني لـ 669 مليون سهم بقيمة 16.403 مليار جنيه.

يشار إلى أن الشرقية - إيسترن كومباني، حققت صافي ربح بلغ 1.124 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 1.405 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 3.12 مليار جنيه، مقابل صافي إيرادات بلغ 4.62 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وبحسب البيان، حققت الشركة خسائر فروق عملة بقيمة 668 مليون جنيه مقابل أرباح فروق عملة بلغت 1.99 مليار جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

البورصة المصرية أسهم ايسترن كومباني صفقة الصفقات ذات الحجم الكبير أرباح الأسهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

ترشيحاتنا

السكة الحديد: إعادة تشغيل بعض قطارات خط منوف حتى محطة القاهرة

مديرية أمن سوهاج تُعلن القرعة العامة للحج

99 طالبا وإداريا يشاركون في ندوة حول السلامة بـ شمال سيناء

الداخلية تحبط ترويج مخدرات ب2.2 مليون جنيه

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجد الحسن شرق قطاع غزة

سلامتك تهمنا تصل البحيرة للتوعية بإجراءات السلامة والصحة المهنية بشركة السكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

فيديو

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

دموع حقيقية.. تمثال السيدة مريم العذراء يبكي داخل إحدى الكنائس المكسيكية

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ