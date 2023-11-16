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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الموافقة على تسجيل 35 مبيدا جديدا لمكافحة الآفات الزراعية

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على تسجيل ٣٥ مبيدا جديدا لمكافحة الآفات الزراعية.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من بين المبيدات الجديدة التي وافقت اللجنة على تسجيلها خلال جلستها التي تم عقدها في ١٤ نوفمبر الجاري،  6 مواد خام، فضلا عن 3 مبيدات جديدة بغرض التصدير.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط باللجنة، بإعتبارها صمام الأمان لغذاء المصريين، حيث يتم استخدام المبيدات الزراعية بموافقة صريحة من لجنة المبيدات، بعد التجارب الحقلية  ولجان الفحص الفنى من الخبراء المتخصصين ليتم تسجيل المبيد والموافقة على استخدامه بعد التأكد من عدم حدوث تأثيرات ضارة على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن لجنة المبيدات والآفات الزراعية تعمل من خلال منظور يشير الى امان المبيد قبل فاعليته وهذه الفلسفة تعنى ان صحة الانسان المصرى هى الاهم والاساس عند لجنة المبيدات والآفات الزراعية ثم تأتى بعد ذلك كفاءة المبيدات على الآفات مكان المكافحة، وهذا الاساس الذي تعمل من خلاله اللجنة، حيث لا يوجد مبيد واحد يتم استيراده من الخارج او انتاجه محليا الا من خلال موافقة لجنة المبيدات ويتم مراقبته فى مراحل التجريب وبعد منحه التصريح أيضا.

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