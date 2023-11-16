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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة بـ 2 مليون جنيه.. ضبط 300 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") يقومان بالإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30كيلو جرام - مبالغ مالية) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامى.

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,100,000 مليون جنيه تقريباً).

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

اجهزة الامن الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر النيابة العامة حشيش

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