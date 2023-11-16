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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: إجراء فحص طبي لـ 343 ألف طالب حتى الآن

الفحص الطبي الدوري
الفحص الطبي الدوري الشامل علي الطلاب

قالت مدير عام الطب الوقائي بمحافظة الدقهلية الدكتورة لمياء سلامة، إنه تم إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل لنحو 343 ألفا و999 طالبا حتى الآن، إلى جانب تكثيف المرور على المنشآت التعليمية لتصل إلى 2153 جولة تفقدية وعقد نحو 21ألفا و957 ندوة تثقيفية.


من جانبه .. أشاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية الدكتور شريف مكين، بإنجازات إدارة الصحة المدرسية خلال أكتوبر الماضي تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، مشددا على استمرار تواجد الفرق الطبية المتخصصة داخل المدارس والحضانات.


وبدورها .. أوضحت الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسي، أنه تم تطعيم 149 ألفا و568 طالبا ضد الإلتهاب السحائي، أما فيما يتعلق بالثنائي فقد جرى تطعيم 225 ألفا و417 طالبا.
 

المنصورة الدقهلية وزارة الصحة

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