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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: لقاء الرئيس السيسي ووزير القوات المسلحة الفرنسية دليل دامغ لدعم القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير القوات المسلحة الفرنسية، دليل جديد على مساعي الدولة المصرية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن مباحثات الرئيس السيسي ولقاءاته مع قادة ورؤساء العالم تهدف للتأكيد على موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفية القضية دون حل عادل ورفض مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود تكاتف دولي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لتشغيل المستشفيات للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.


وشدد النائب محمد سلطان، على ضرورة فتح التحقيق الدولي لانتهاك الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي ضرورة تكثيف التنسيق بين كافة الأطراف الفاعلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل، الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

يشار إلى أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "سيباستيان لوكورنو" وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول/ محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التطورات في قطاع غزة، حيث تم تأكيد أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة، واستعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، فضلاً عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب

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