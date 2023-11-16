بينهم مؤبد وإعدام .. سقوط 4 هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع مديريتى أمن البحيرة والأقصر من ضبط مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، محكوم عليه غيابياً بالإعدام فى قضية قتل عمد.

كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، محكوم عليه فى قضية مخدرات بالسجن المؤبد .

ونجحت الحملات فى ضبط عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر، محكوم عليه فى 20 حكما بتهم تبديد بإجمالى حبس 3 سنوات و4 شهور.

وتم ضبط عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر، محكوم عليه فى 36 حكما بتهم تبديد بإجمالى حبس 4 سنوات.

بمواجهتهم أقروا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.