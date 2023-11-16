إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع نحو الجليل وجيش الاحتلال يرد

قالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الخميس، إن 3 صواريخ مضادة للدروع أطلقت على الجليل الأعلى من لبنان.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يرد على مصدر إطلاق النار.

و قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في شتولا بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.

و أفاد التليفزيون العربي، بفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلية إغلاقا كاملا على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس بعد عمليةإطلاق نار في القدس.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تم إطلاق النار على مشتبه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بالقدس.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود 5 إصابات جراء عملية إطلاق نار في حاجز الأنفاق بالقدس إحداهاخطرة.