جيش الاحتلال يقصف محيط بلدة الخيام جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام عربية، إن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف محيط بلدة الخيام في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

ومنذ قليل، قالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الخميس، إن 3 صواريخ مضادة للدروع أطلقت على الجليل الأعلى من لبنان.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يرد على مصدر إطلاق النار.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في شتولا بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وأفاد التليفزيون العربي، بفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلية إغلاقا كاملا على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس بعد عملية إطلاق نار في القدس.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تم إطلاق النار على مشتبه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بالقدس.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود 5 إصابات جراء عملية إطلاق نار في حاجز الأنفاق بالقدس إحداها خطرة.