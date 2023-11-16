أبوالغيط: قرار مجلس الأمن خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح بشأن الوضع بغزة

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة وليس مجرد الدعوة لهدنة إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات.



وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال عاجل على القاهرة الإخبارية، أنه يجب على المجتمع الدولي العمل بشكل عاجل من أجل إنفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده.



وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلي أن قرار مجلس الأمن الأخير يجب أن يعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.



ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلي أن قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية في غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.

