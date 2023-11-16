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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الأعلى للجامعات يوضح حقيقة منع الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات من دخول الميدتيرم

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية للامتحانات الميدتيرم والتي تنطلق بداية الأسبوع المقبل وفق الخطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

 

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لن يتم منعهم من دخول امتحانات الميدتيرم،  مشيرا إلى أنه لم يتم أيضا منعم من دخول الجامعة منذ بداية العام الدراسي

 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، على انتظام الدراسة في الجامعات  في الترم الأول للعام الدراسي 2023 -2024، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

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وقال المصدر لـ صدى البلد إنه لا يوجد أي تغيير في موعد امتحانات الميدتيرم، حيث تبدأ في النصف الثاني من نوفمبر، حيث تستغرق الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، وينتهى الفصل الدراسي يوم الخميس 4 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 وذلك اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

 

كما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023/2024 (الميدتيرم) بكليات الجامعة خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لجداول كل كلية وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة بها، وفي إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم إعلان جداول وأماكن امتحانات الميدتيرم لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للكليات، مشيرًا إلى أن الكليات استعدت لعقد الامتحانات على الوجه الأكمل من حيث تجهيز القاعات والمعامل اللازمة لذلك.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن امتحانات الميدتيرم تقيس الفهم والتفكير، وتتضمن الموضوعات التي تمت دراستها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات لقياس مدى قدرة الطالب على تحصيل وفهم المواد الدراسية.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات بهدوء، وإتاحة جميع سُبل الراحة والأمان لهم، مع ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات.

 

ونسرد لطلاب جامعة حلوان  مجموعة من  المحظورات التى لا تختلف من جامعة لأخرى و التي يمكن ان تصل عقوباتها للفصل .

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" أو ما يثبت تقيد الطالب بالجامعة

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلال بنظام الامتحان

4- سماعات البلوتوث وكل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أي أوراق ذات صلة بالامتحان.

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة لتيرم دراسى كامل

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