منافس الأهلي المحتمل.. مدرب أرجنتيني يقترب من تدريب اتحاد جدة

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن تفاصيل اتفاق نادي اتحاد جدة مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لتولي تدريب الفريق.

أشارت الصحيفة إلى أن دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لشركة نادي اتحاد جدة، توصل إلى اتفاق مع المدرب جاياردو لتدريب الفريق الكروي الأول لمدة موسم ونصف حتى صيف 2025.



يأتي هذا الخبر قبل المواجهة الافتتاحية لاتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل.

سيتجه الأهلى إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة فى بطول كأس العالم للأندية، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي.