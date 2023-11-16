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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة حازم عمر في زيارة لمطرانية طموه بالجيزة

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري

تفعيلا للدور الوطني والسياسي والاجتماعي لإدارة المواطنة بالحملة الإنتخابية للمرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري المهندس حازم عمر، قام قيادات حزب الشعب الجمهوري بزيارة مطرانية طموه بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمنسق العام والمتحدث الرسمي باسم الحملة الإنتخابية.

كما شارك في الزيارة المستشار أحمد حبيب، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، المستشار تامر عويان، منسق عام الحملة الانتخابية بالمحافظة، الدكتور ناصر عدلي، مسؤول إدارة المواطنة بالحملة، الأستاذة الدكتورة عبير الشربيني المسؤول الإعلامي للحملة وأمين اعلام المحافظة، عماد حمزة، محمد المنشاوي مساعدو أمين التنظيم بالمحافظة، وعدد من أعضاء الحملة الانتخابية وأعضاء الحزب .

وقد نالت الزيارة حفاوة كبيرة وحسن الاستقبال، حيث أبدى اللواء محمد صلاح أبو هميلة سعادته بلقاء نيافة الأنبا صموئيل معربا عن تقديره وحبه للكنيسة المصرية ومواقفها الوطنية الخالصة على الدوام ، وداعيا نيافة الأنبا للتعاون في المرحلة المقبلة وخصوصا في مرحلة الانتخابات الرئاسية لتحقيق الحشد الجماهيري من شعب الكنيسة المصرية.

وأكد حضرة صاحب النيافة الأنبا صموئيل، أن الكنيسة الأرثوذوكسية كنيسة وطنية تشجع شعبها على المشاركة الإيجابية الفعالة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على دور الحزب غير المسبوق في مشاركة أهالي محافظة الجيزة في حل مشكلاتهم وقضاياهم وعلى سبيل المثال لا الحصر القضايا الصحية.

كما أعرب المستشار أحمد حبيب أمين عام الحزب بالمحافظة عن بالغ سعادته بتلك الزيارة وعن تطلعه لتحقيق أقصى درجات التعاون ما بين الحزب والكنيسة.

وفي نهاية اللقاء شكر نيافة الأنبا صموئيل السادة الحضور على زيارتهم للكنيسة الأرثوذكسية بطموه وتوثيق الزيارة بالتقاط بعض الصور التذكارية.

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