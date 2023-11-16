إدراج جامعة جنوب الوادي في قائمة الأفضل عربيا بتصنيف التايمز

أعلن رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي عن إدراج الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للمنطقة العربية .



وطبقا لموقع التصنيف جاءت جامعة جنوب الوادي على مستوى جامعات الوطن العربي بالفئة (71-80) ضمن 313 جامعة ومؤسسة تعليمية ظهرت في التصنيف، حيث شاركت جامعات من 18 دولة عربية، كما احتلت الجامعة محلياً المركز (14) مع جامعة المنيا ضمن 37 جامعة مصرية تم ظهورها بوثيقة 2023 .



وأضاف عكاوي - في بيان اليوم / الخميس / - أن تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي يستند إلى 13 مؤشراً لقياس أداء الجامعات في 5 محاور ، هي (جوده البحوث، السمعة الدولية، وبيئة البحث العلمي، والتدريس، والمجتمع والتي تنبثق من تصنيف التايمز العالمي)، مؤكدا حرص الجامعة على المشاركة في التصنيفات الدولية وظهورها على المستوى المحلى والإقليمي والدولي .



كما وجه عكاوي الشكر للجنة التصنيف الدولى بالجامعة.