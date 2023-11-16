مطار العريش يستقبل 6 طائرات تحمل مساعدات لقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء ست طائرات تحمل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، محملة بنحو 100 طن من المساعدات المتنوعة.



وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، فى تصريح صحفي اليوم/الخميس/، إن من بين الطائرات التي وصلت إلى المطار خلال الساعات الماضية طائرة من السعودية محملة بـ 17.5 طن مواد غذائية وإغاثية وخيام، وطائرة كويتية محملة بـ 10.5 طنًا من البطاطين والأسره والكراسي المتحركة، وطائرة من الأردن محملة بـ 11 طنًا من المواد الغذائية وطائرة من رومانيا محملة بـ 50 طنًا من الخيام ومستلزمات الاعاشة والآسره، وطائرة من تركيا محملة بـ 5 أطنان من المستلزمات والأجهزة الطبية وطائرة من الامارات محملة بـ 5 أطنان من الادوية والمستلزمات الطبية.



وأضاف زايد: أنه بلغ عدد الطائرات التي وصلت الي مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي 134 طائرة حملت نحو 3200 طنًا من المساعدات المتنوعة، حيث تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.



وأشار زايد إلي أن المساعدات التي حملتها الطائرات مقدمة من 28 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة إقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف المجهزة.