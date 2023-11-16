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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليابان تسحق ميانمار بخماسية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب اليابان
منتخب اليابان

نجح المنتخب الياباني في الفوز على ضيفه منتخب ميانمار بخماسية نظيفة على ملعب «باناسونيك سويتا» في مدينة سويتا في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، ضمن الدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 في كرة القدم وكأس آسيا 2027.

وفرض مهاجم فينورد الهولندي أياسي أويدا نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 11 و45+4 و50، وأضاف لاعب وسط لاتسيو الإيطالي دايتشي كامادا ولاعب وسط فرايبورغ الألماني ريتسو دوان الهدفين الآخرين.

ونجحت اليابان بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة 11 عبر أويدا إثر تمريرة من مهاجم ليفربول الإنجليزي سابقاً وموناكو الفرنسي حالياً تاكومي مينامينو، وأضاف كامادا الثاني بعد 17 دقيقة بتمريرة من لاعب وسط دوسلدورف من الدرجة الثانية الألمانية.

وأنهى أويدا الشوط الأول بهدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بعد تمريرة من دوان، قبل أن يحقق الهاتريك مطلع الشوط الثاني بتمريرة من مينامينو، وختم دوان المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 86 بعد تمريرة من لاعب وسط سبورتنغ البرتغالي هيديماسا موريتا.

وكانت اليابان سحقت ميانمار 10-0 في المباراة الأخيرة بينهما في تصفيات مونديال 2022، وهو الفوز السابع تواليا لليابان مع تسجيلها 29 هدفاً، فيما استقبلت شباكها خمسة أهداف فقط.

وتلعب سوريا مع كوريا الشمالية في مدينة جدة السعودية  كأصحاب الارض لـ«نسور قاسيون».

ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخباً قُسّمت على 9 مجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، يتأهل أول منتخبين إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.

تُوزّع المنتخبات الـ18 المتأهلة على ثلاث مجموعات من ستة منتخبات في الدور الثالث. يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدَّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.

اليابان المنتخب الياباني كأس العالم 2026 كأس العالم كأس آسيا 2027 ميانمار

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