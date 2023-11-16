تدمير أجهزة طبية..قوات الاحتلال تفجر أقساما بمجمع الشفاء وترهن 5000 أسير داخله

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا؛ أن مئات من جنود الاحتلال اقتحموا مجمع الشفاء الطبي حيث اتخذوا أكثر من 5 آلاف رهينة داخله.

وأشارت الوكالة الي ان قوات الاحتلال قامت بتفجير وتدمير أجهزة طبية وهدمت المطبخ وأسوار المستشفى الشمالية والجنوبية

كما جرفت قوات الاحتلال جميع الطرق التي تقع على مسافة كيلومتر من مجمع الشفاء الطبي

ومن جانبها؛ بينت وزارة الصحة في غزة ان "الجيش" الإسرائيلي دمّر أقساماً طبية في هجومه على مستشفى الشفاء

وقالت الوزارة الصحة أيضا ان "الجيش" الإسرائيلي دمّر قسم الأشعة وفجّر قسم الحروق والكلى ويحقق مع الأطباء والمصابين والنازحين