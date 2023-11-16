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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يعاين مسارات العمل بمحور عمرو بن العاص باتجاه فيصل

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أجري  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية يرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك لمعاينة مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص في ضوء الانتهاء من العديد من القطاعات بالمحور وخطة استكمال تنفيذ المشروع بمسافة إجمالية ٤.٥ كم . 
شملت جوله المحافظ ورئيس جهاز التعمير معاينة مسار المحور بالقطاعات التي تم الانتهاء منها ومؤهلة للسير وتشمل مطلع محور عمرو بن العاص باتجاه طريق المريوطية والطريق السياحي و مسار المحور من منطقة الاخلاص وحتي منزل المحور بشارع الشيخ أحمد نصر بالهرم . 
كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بالقطاعات المتبقية للربط مع الطريق الدائري الشمالي حيث تابع مراحل العمل بالمنطقة من شارع الشيخ أحمد نصر في اتجاه مناطق المطبعة وعمرو بن العاص والمنشية والتي تضم منزل لقائدي المركبات القادم من مناطق دائري المنشية والمنصورية واكتوبر الي شارع الاهرام وشارع الشيخ أحمد نصر الرابط بين شارعي الهرم وترسا . 
بالإضافة الي مطلع للقادم من شارع الشيخ احمد نصر وترسا والهرم والمتجه الي الطريق الدائري المنشية ومحور ٢٦ يوليو والقاهرة الجديدة. 
وأشاد محافظ الجيزة بنسب التنفيذ المتقدمة للمحور والتي اسفرت عن الانتهاء من العديد من القطاعات بالمرحله الاولي مؤكداً انه مع فتح المحور بالكامل امام الحركة المرورية سيساهم في تخفيف التكدسات بمناطق الهرم وفيصل وترسا خاصه للراغبين للوصول الي الطريق الدائري. 
واوضح المحافظ بأنه جاري تطوير ورفع كفاءة عدداً من الطرق السطحية الواقعة اسفل المحور وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها للظهور بصورة حضارية لخدمة الأهالى واستغلال المساحات المتوافرة أسفله في إقامة نقاط خدمية حضارية كساحات انتظار . 
ومن جانبه أشار اللواء محمد الكيلانى، إلى أن مشروع محور عمرو بن العاص يهدف لزيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، كما يقلل المحور مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى مما يساهم في خفض التلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود .
رافق محافظ الجيزة ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري خلال الجولة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ورئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل الجيزة وممثلين من جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

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