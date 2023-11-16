حاجة تحزن.. تعليق مثير من إبراهيم سعيد بشأن مباراة مصر وجيبوتي

قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق إنه حزين بسبب قلة أعداد الجماهير في مباراة اليوم أمام منتخب جيبوتي.

وكتب إبراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي على إكس: عدد الجماهير المتواجدة في الاستاد في اولي مباريات لتشجيع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، ‏كان نفس عدد الجماهير لحضور التدريبات فقط لنا.. حاجة تحزن والله، بالتوفيق لمنتخب مصر".

يجري لاعبو منتخب مصر وجيبوتي عمليات الإحماء قبل المباراة بينهما في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح