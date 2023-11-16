عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حاجة تحزن.. تعليق مثير من إبراهيم سعيد بشأن مباراة مصر وجيبوتي

صدى البلد

قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق إنه حزين بسبب قلة أعداد الجماهير في مباراة اليوم أمام منتخب جيبوتي.

وكتب إبراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي على إكس: عدد الجماهير المتواجدة في الاستاد في اولي مباريات لتشجيع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، ‏كان نفس عدد الجماهير لحضور التدريبات فقط لنا.. حاجة تحزن والله، بالتوفيق لمنتخب مصر".

يجري لاعبو منتخب مصر وجيبوتي عمليات الإحماء قبل المباراة بينهما في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

الشوط الأول.. هدفان لـ محمد صلاح في مرمى جيبوتي بتصفيات المونديال

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

لماذا حذفت الجارديان مقال "بن لادن" رغم نشره من 21 سنة.. تفاصيل

ضربة قوية لـ إسرائيل.. اعترف مفاجئ من البيت الأبيض بشأن حماس

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

فتوح يصنع وصلاح يسجل الثالث في مرمي جيبوتي

الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال ينقل جثث مستشفى الشفاء لجهة مجهولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايجر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

في عيد ميلادهما.. شاهد صور كنزي وعبدالله عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

فستان لافت.. دنيا المصري تستعرض جمالها في إطلالة جديدة| شاهد

يتسبب فى أمراض خطيرة.. حيل مذهلة تخلصك من التوتر

فيديو

رد فعل غير متوقع.. أول تعليق لأحمد فهمى على انفصاله عن هنا الزاهد

على أنقاض7 أكتوبر سيتم بناء مجتمع إسرائيلي آخر.. والاحتلال يستعين بالصقور|فما السبب؟

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ