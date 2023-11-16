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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري: على إسرائيل الامتناع عن انتهاكات القانون الدولي ووقف عملياتها العسكرية

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في غزة تطور جيد من حيث المبدأ لكنه ليس كافيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

 

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وقال وزير الخارجية :" نود أن نرى مزيدا من الخطوات التقدمية من الأطراف الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار".

 

وتابع سامح شكري:" الموقف كان دائما واضحا بضرورة تجنب استهداف المدنيين وضمانإيصال المساعدات إلى غزة دون عوائق".

 

وأكمل سامح شكري:" يجب على إسرائيل الامتناع عن انتهاكات القانون الدولي ووقف عملياتها العسكرية".
 

شكري سامح شكري وزير الخارجية غزة اخبار التوك شو

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