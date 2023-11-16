شكري: على إسرائيل الامتناع عن انتهاكات القانون الدولي ووقف عملياتها العسكرية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في غزة تطور جيد من حيث المبدأ لكنه ليس كافيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال وزير الخارجية :" نود أن نرى مزيدا من الخطوات التقدمية من الأطراف الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار".

وتابع سامح شكري:" الموقف كان دائما واضحا بضرورة تجنب استهداف المدنيين وضمانإيصال المساعدات إلى غزة دون عوائق".

وأكمل سامح شكري:" يجب على إسرائيل الامتناع عن انتهاكات القانون الدولي ووقف عملياتها العسكرية".

