رسالة عاجلة من قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني لكتائب القسام

ذكرت قناة الميادين أن قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني بعث رسالةً إلى القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف.

وقال قاآني للضيف: سطرتم ملحمةً عظيمةً عنوانها طوفان الأقصى حقّقها الله على يد المجاهدين في كتائب القسام ومجاهدي المقاومة في غزة.

وأضاف قاآني للضيف: أظهرتم بوضوح ضعف وهشاشة الكيان الصهيوني الغاصب وأثبتم بشكل عملي وحاسم أنه أوهن من بيت العنكبوت.

واتم قاآني: يكفي في توصيف هذا الحدث العظيم ما أقره العدو والصديق بأن فلسطين والمنطقة لن تكون بعد طوفان الأقصى كما كانت قبله.