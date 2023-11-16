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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزير المجالس النيابية: توجيهات حكومية للتيسير على المواطنين في ملف التصالح

المستشارعلاء الدين
المستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية

وافقت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية على مشروع القانون، بخصوص التصالح في مخالفات البناء وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.

عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير (مجلس النواب) اجتماعين على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 15، 16 نوفمبر 2023، برئاسة  الدكتور محمد عطية الفيومي  رئيس اللجنة، بحضور  المستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، وحضور ممثلي وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، التنمية المحلية، المالية، العدل، الأوقاف، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التخطيط والتنمية الاقتصادية) بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من النواب.

أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية أن مشروع قانون التصالح المعروض يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.

وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلي أننا نسعى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري.

وشدد وزير شئون المجالس النيابية على أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء مراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانــًا للتطبيق الصحيح. 

وانتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.

مخالفات البناء الجلسة العامة اللجنة المشتركة الدكتور محمد عطية الفيومي وزير شئون المجالس النيابية

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