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رئيس التحرير
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رياضة

لأول مرة في التاريخ.. مصر تتأهل للدور النهائي من كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية

صدى البلد

حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب و الرياضة، على تهنئة منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية عقب فوزه على منتخب ألمانيا وتأهله إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية، والتي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة 17 دولة ، والتى تعد آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.


وتواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور مصطفى عبدالحليم رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، لتهنئة المنتخب بعد مشواره المميز في البطولة والأداء الرجولي الذي ظهر به والذي أسفر عن تأهله للدور النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة الطائرة البارالمبية المصرية بعد فوز تاريخي على المنتخب الألماني.

وتابع وزير الشباب والرياضة، مع رئيس الاتحاد الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، واللواء منصور المحمدي المشرف العام على المنتخبات، مجريات البطولة التي تستضيفها مصر لأول مرة، إضافة إلي استعدادات المنتخب لمباراته المقبلة مع المنتخب الإيراني، مطالبًا بضرورة التركيز للوصول إلي المباراة النهائية وتحقيق لقب جديد يضاف إلي إنجازات الرياضة المصرية.


وخلال تصريحاته أكد وزير الشباب الرياضة أن مصر تشهد نقلة نوعية في تاريخها الحديث في مختلف المجالات، كما تشهد عودة لريادتها، حيث استضافت في فترة قصيرة عددًا من البطولات الرياضية العالمية، كما يحدث من تطور في الرياضة البارالمبية، وهو ما يؤتي بثماره تباعًا.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الألماني بنتيجة الأشواط 3/1 ، ليتأهل للدور النهائي لمواجهة المنتخب الإيراني يوم السبت في تمام السادسة مساءً.

ويضم المنتخب الوطني البارالمبى للكرة الطائرة رجال ، كلآ من :  هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .

يشارك في البطولة  17 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ينظم البطولة، الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان النوعية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

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