عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلي بالك.. أخطاء تناول علاج كسل الغدة الدرقية

صدى البلد

قدم الدكتور امير زخاري استشاري امراض النساء والتوليد الأخطاء الشائعة في تناول علاج كسل الغدة الدرقية ( اليوثيروكس او بديله الالتروكسين ) والتي قد تكون سبب رئيسي في عدم تحسن المريض على الرغم من تناول العلاج :

١.يجب تناول العلاج قبل الإفطار بساعة على الأقل ( وليس قبل الاكل مباشرة او بعد الاكل ) لان الطعام يؤثر على امتصاص الدواء

٢.يجب عدم تناول أدوية الحموضة والكالسيوم والحديد وادوية الاعصاب وغيرها  الا بعد مرور ٣ ساعات من دواء الغدة الدرقية ، لان هذه الادوية تقلل من امتصاصه

٣. اذا نسي المريض تناول الدواء ليوم  يقوم بتناول الجرعة المنسية مع جرعة اليوم التالي ( مثلا اذا كان الشخص  يتناول قرص يوميا ، ونسي تناوله ليوم الجمعة فانه يوم السبت يقوم بتناول ٢ قرص  مرة واحدة قبل الإفطار . )

٤.الدواء حساس جدا للضوء والحرارة والرطوبة ، لذا يرجى غلق العلبة مباشرة بعد تناول الدواء  وابعادها عن الحرارة والضوء المباشر

٥. متابعة مرضى كسل الغدة الدرقية تتم فقط بتحليلTSH & T4  ويتم عمل التحاليل كل ٦ أسابيع مع تعديل الجرعة حتى نصل للجرعة الصحيحة ثم يتم إعادته مرة كل ٤ شهور  .

الغدة الدرقية أمراض النساء والتوليد تناول الدواء دواء الغدة الدرقية غدة الدرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بعد وصوله 50 جنيها|الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

تقلبات جوية وأمطار غزيرة|مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل وهذا موقف تعطيل الدراسة

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

ترشيحاتنا

ضربات صاروخية.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أخبار التعليم| لمشاركتهم في «العباقرة».. وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بفريق مدرسة أبشان الثانوية.. جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس

حدث ليلا|تاج الدين يكشف تفاصيل علاج الفلسطينيين المصابين بالأورام.. مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل.. نبيلة مكرم تكشف تفاصيل استقالتها

مؤتمر حاشد لمرشح الوفد الرئاسي عبدالسند يمامة ببورسعيد..اليوم

طرق وفوائد الاستثمار في الذهب.. وهذا سعر الجرام عيار 21

مخالفات المرور تتضاعف ..تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| أعراض الحمى القلاعية علي الأطفال.. أسباب تجعلك تتناول الشاي بعد الأكل مباشرة

خد بالك..طبيبة توضح ختم اللحوم المستوردة التي تباع بالمجازر

منتشر بالمدارس.. طبيب بالقصر العيني يكشف عن اعراض فيروس يصيب الاطفال

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ