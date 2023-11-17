خلي بالك.. أخطاء تناول علاج كسل الغدة الدرقية

قدم الدكتور امير زخاري استشاري امراض النساء والتوليد الأخطاء الشائعة في تناول علاج كسل الغدة الدرقية ( اليوثيروكس او بديله الالتروكسين ) والتي قد تكون سبب رئيسي في عدم تحسن المريض على الرغم من تناول العلاج :

١.يجب تناول العلاج قبل الإفطار بساعة على الأقل ( وليس قبل الاكل مباشرة او بعد الاكل ) لان الطعام يؤثر على امتصاص الدواء

٢.يجب عدم تناول أدوية الحموضة والكالسيوم والحديد وادوية الاعصاب وغيرها الا بعد مرور ٣ ساعات من دواء الغدة الدرقية ، لان هذه الادوية تقلل من امتصاصه

٣. اذا نسي المريض تناول الدواء ليوم يقوم بتناول الجرعة المنسية مع جرعة اليوم التالي ( مثلا اذا كان الشخص يتناول قرص يوميا ، ونسي تناوله ليوم الجمعة فانه يوم السبت يقوم بتناول ٢ قرص مرة واحدة قبل الإفطار . )

٤.الدواء حساس جدا للضوء والحرارة والرطوبة ، لذا يرجى غلق العلبة مباشرة بعد تناول الدواء وابعادها عن الحرارة والضوء المباشر

٥. متابعة مرضى كسل الغدة الدرقية تتم فقط بتحليلTSH & T4 ويتم عمل التحاليل كل ٦ أسابيع مع تعديل الجرعة حتى نصل للجرعة الصحيحة ثم يتم إعادته مرة كل ٤ شهور .