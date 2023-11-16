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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل مستشفى ميدانياً إلى نابلس

مستشفي ميداني
مستشفي ميداني

 أرسلت القوات المسلحة الأردنية مستسفى ميدانياً إلى نابلس، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين بتوجيهات ملكية .

ووفق صحيفة هلا أخبار الأردنية؛ فيضم المستشفى فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس.

كما يتكون المستشفى الميداني الأردني من سبع قاطرات، تضم غرفتي عمليات، وغرفتين للعناية الحثيثة، وخمسة عشر سريراً؛ لإجراء العمليات الجراحية التي يتم تحويلها وإخلائها إلى المستشفى، إضافةً إلى مختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان، وغرفة تعقيم.

ويأتي إرسال المستشفى الميداني إلى نابلس، بتوجيهات ملكية سامية، استمراراً للجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأهل في الضفة الغربية.

وأكدت القوات المسلحة على استمرار عمل بقية المستشفيات والمحطات الجراحية الأخرى وهي المستشفى الميداني الأردني في غزة والمحطة الجراحية في جنين والمحطة الجراحية في رام الله.

 

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