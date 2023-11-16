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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد عبدالله وكنزي بفيديو نادر

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

حرصت جنا ابنة المطرب عمرو دياب على الاحتفال بعيد ميلاد أشقائها عبدالله وكنزي، حيث أنهما من مواليد 16 نوفمبر عام 1999.

 

ونشرت جنا مجموعة من الصور التى تجمعها الثنائى بالإضافة إلى فيديو نادر لعبدالله وكنزي فى مرحلة الطفولة، وهو ما نال اعجاب عدد كبير من رواد صفحتها على السوشيال ميديا.

 

لمشاهدة الفيديو من هنا 


عمرو دياب يسافر إلى الامارات لإحياء حفل 
وسافر عمرو دياب إلى الإمارات لإحياء حفله المنتظر هناك يوم السبت القادم، والذي يقام على مسرح كوكاكولا أرينا وسط حضور الالاف من جمهوره.  وكان من المفترض أن يحيى عمرو دياب هذا الحفل الشهر الماضي إلا أنه قام بتأجيله نظرا للأحداث التى وقعت فى فلسطين واضطر وقتها عمرو دياب اعلان تأجيله حفله ليوم 18 نوفمبر،.  أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وانقسمت فئات سعر حفل تذاكر عمرو دياب في دبي إلى 7 فئات، ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار التذاكر.. 
الفئة الأولى: 1641 جنيها
تذاكرالفئة الثانية: 2483 جنيها 
الفئة الثالثة: 3325 جنيها 
الفئة الرابعة: 4167 جنيها
الفئة الخامسة: 5009 جنيهات
الفئة السادسة: 5851 جنيها 
الفئة السابعة vip:  6693 جنيها

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