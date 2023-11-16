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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم القاهرة تعلن نتيجة انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الثانوية 2023/2024

صدى البلد

شهد أيمن موسى وكيل آول وزارة التربية والتعليم، مدير المديرية أمين عام الإتحادات الطلابية اليوم الخميس، بقاعة ديوان عام المديرية حفل تشكيل المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب المديرية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي٢٠٢٤/٢٠٢٣ بعد إجراء الإنتخابات فى أجواء ديمقراطية ، تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقية .

ألقى أيمن موسى كلمة عبر فيها عن مدى سعادته بتواجده وسط أبنائه وبناته الطالبات ، وأنه فخور بما وصلوا إليه ، فهم قادة المستقبل فى جميع المجالات وسفراء لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وتمنى لهم التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية.

بعدها أعلن نتيجة إنتخابات المكتب التنفيذى للمرحلة الثانوية على النحو التالى : - فوز الطالب مدحت أحمد فؤاد
(إدارة عين شمس مقرراً للجنة الفنية)

وفوز الطالب حازم أسامة عبدالحليم 
(إدارة الشرابية مقرراً للجنة الرياضية والكشفية) .

والطالب على محمد حرز الله
( إدارة باب الشعرية مقرراً للجنة العلمية) .

والطالب عبدالرحمن أحمد محمد 
(إدارة شرق مدينة نصر مقرراً للجنة الاجتماعية) .

والطالب  محمد عبدالناصر كمال 
(إدارة الخليفة مقرراً للجنة الدينية والثقافية)

وفاز بمنصب الامين المساعد الطالبة لمى سالم محمد محمد (إدارة المعصرة) .

وفاز بمنصب أمين اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 
الطالب زياد محمد مصطفى (إدارة الزيتون) .
 

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