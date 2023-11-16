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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات حفظ سلام دولية.. تحرك أمريكي أوروبي بشأن غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر، بأن أمريكا وحلفاءها الأوروبيين يدفعون نحو خطة لنشر قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة بعد الحرب.

 

وأمس، أفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تريد تجريف شمال غزة وإنشاء منطقة أمنية عازلة وهو ما يعني ضم أراض فلسطينية.

 

وحسب “إن بي سي”، قال المسئول الأمريكي، إن “الخلافات تحتدم مع حكومة نتنياهو التي لا تفعل ما هو مطلوب لتجنب مقتل المدنيين”.

وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجب أن يترك منصبه علي الفور.

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وفي مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، دعا لابيد، إلى الإطاحة بالحكومة في تصويت بحجب الثقة وتشكيل حكومة برئاسة شخص آخر من حزب الليكود.

أمريكا غزة نتنياهو

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