واشنطن بوست: إسرائيل لم تعثر على أي دليل لنشاط حماس بمستشفى الشفاء

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن دبلوماسي لم يذكر اسمه، بأن إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من العثور على دليل على نشاط حركة حماس الفلسطينية في مجمع الشفاء الطبي.

وأوضحت “واشنطن بوست”، أن "إسرائيل كانت تأمل في أن يكشف الهجوم المثير للجدل علي المستشفي عن أدلة دامغة على وجود نشاط مسلح كبير في مجمع الشفاء الطبي”.

وأضافت أن “عدم وجود حقائق واضحة في الوقت الحالي أدى إلى أن الدول الغربية قررت زيادة الضغط على إسرائيل حتى توافق على وقف العمليات العسكرية”.

وفي وقت سابق، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبوسليمة أن هناك إبادة جماعية ترتكب في المجمع بحق المرضى والأطفال الخدج، مطالبا قوات الاحتلال بضرورة إحضار الوقود والماء والغذاء لنزلاء المستشفى بعد اقتحامه.

وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرت عددا من أقسام المجمع وصيدليته وسوره الشمالي.

وذكرمدير مجمع الشفاء أن المجمع لم يعد قادرا علي مداواة الأطفال لعدم توفر الدواء وكل من يمرض في القطاع سيموت.