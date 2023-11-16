ROG Ally خطوة قوية في الاتجاه الصحيح

عندما أعلنت ROG عن وحدة التحكم المحمولة الخاصة بها، ROG Ally كجهاز محمول للألعاب ، كان من الواضح أن الجهاز متعدد الإمكانات يمكن أن يكون الحل لكل اللاعبين. لكن هل كان كذلك؟ باختصار: نعم. تابع القراءة للحصول على كل المعلومات حول التصميم، ونظام التشغيل، والأداء والمزيد.

التصميم

عندما تقوم بفتح علبة ROG Ally لأول مرة، ستلاحظ على الفور مدى خفة الهيكل الأبيض في يدك. عند 608 جرام فقط. إذا كنت ستجلس لساعات في كل مرة مع جهاز محمول باليد، فيجب أن يكون خفيف الوزن. أما بالنسبة للمنافذ لن تجد منافذ في الجانب السفلي من ROG ALLY ، لكن الجزء العلوي يحتوي على زر التشغيل المحمل ببصمه اصبع و مقبس سماعة رأس وفتحة microSD من نوع UHS-II فائقة السرعة لزيادة المساحة بدون الحاجة الى فتح الجهاز ومنفذ شحن USB-C و هو جزء من منفذا XG Mobile الذي يمكنك من توصيل الجهاز بكارت شاشة خارجي للحصول على أقوى أداء في الالعاب. ومع ذلك، ثم ستجد 4 أزرار للتحكم وفي المقابل 4 ازرار للاتجاهات، وعلى جانبي الشاشة ستجد 4 ازرار صغيره منها مركز القيادة ، وهو زر مخصص فقط لأداء الألعاب الخاص بك ، ثم تجد Joysticks و التي تتلألأ أضواء RGB من حولها مما يعطي مظهراً يليق بجهاز للألعاب. وثم تجد سماعتين مع دعم HI-RES Audio والتي تعطي تجربه صوتيه مثالية.

نظام التشغيل

يأتي الجهاز المحمول بنظام تشغيل Windows 11 بشكل كامل مما يجعله من السهل تخصيصه والتحكم به فهو نفس نظام التشغيل الموجود على كل اجهزتنا الشخصية مما سيوفر عليك تعلم نظام تشغيل جديد بالكامل والتعرف على كل مزاياه. مع الشاشة البالغة 7 انش مع دعم اللمس حتى 10 نقاط فسيكون من السهل التعامل مع نظام التشغيل والتحكم في المعروض على الشاشة عن طريق اللمس.

أما عن السوفت وير الخاص ب ROG فقامت بتطوير Armoury Crate SE وهو منصة العاب كاملة تقوم بتجميع كل العابك من مختلف المنصات لتكون كلها في مكان واحد مما يعطي تجربة استخدام اسلس و ابسط، ليس فقط الألعاب لكن يمكنك أيضاُ التحكم في كل زر و وظيفته و أيضاً التحكم في أضواء RGB.

الأداء

التصميم والبرامج رائعان، ولكن من الواضح أن ROG ALLY كان بحاجة إلى الأداء لجذب الانتباه بالكامل. قفزت إلى متاجر الألعاب بحماس وقمت بتنزيل بعض مفضلاتي القديمة بما في ذلك Tomb Raider و The Witcher 3 و Stardew Valley. نظرا لأنه يعمل على Windows 11، فقد تمكنت من تثبيت Ubisoft وقمت أيضا بتنزيل Far Cry 5, عندما ذهبت إلى Command center لتحسين إعدادات الألعاب . وجدت أنه يمكنك تخصيص حد FPS وتعديل مود التشغيل ووضع التحكم. وحتى إنشاء ملفات تعريف ألعاب لألعاب معينة.

يأتي الجهاز بمعالج من AMD وهو AMD Z1 وهو معالج يحتوي على 6 انويه و12 مسار مبني على معمارية ZEN 4 مع 16 جيجا رام من نوع LPDDR 5 بسرعه 6400 MHZ الأسرع على الإطلاق و مساحة تخزين من نوع SSD M.2 بمساحة 512 جيجا قابلة للزيادة. توليفة الإمكانيات تعطي أداء قوي قادر علي تشغيل كل الألعاب الحديثة خصوصاً مع دعم خاصيه RSR وFSR من AMD, RSR تسمح للمعالج بالوصول إلى كامل ذاكرة كارت الشاشة دفعة واحدة مما يرفع من الأداء بشكل ملحوظ، و تقنية FSR هي أحدث تقنيات الترقية المفتوحة وإنشاء الإطارات للمساعدة في تعزيز معدلات الإطارات في الألعاب المدعومة وتقديم ألعاب مذهلة عالية الجودة وعالية الأداء.

مع دعم Wi-Fi 6E الاحدث علي الاطلاق لتقليل التأخير الذي يحدث في الألعاب و الحصول على تجربة ستريمنج او تحميل مثالية، يتوفر الجهاز ببلوتوث 5.2 لتوصيل سماعات الرأس او السماعات الخارجية بسهوله دون الحاجة إلى التقيد بالأسلاك.

الشاشة

يقدم الجهاز شاشة بحجم 7 انش مع دعم اللمس حتى 10 نقاط كما ذكرنا سابقاً، بدقه FULL HD لكن الشاشة تأتي بتغطية الوان 100% SRGB ليس فقط لأحسن تجربة للألعاب لكن ايضاً لإمكانية تعديل الألوان للصور او الفيديوهات، لإكمال تجربة الألعاب تأتي الشاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز. وتأتي مغطاة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass لمقاومه الخدوش و الكسر.

التبريد

إذا وضعت اقوى عتاد ممكن لكن بدون تبريد جيد فلن تحصل على الأداء المطلوب، و هذا ما لم تغفل عنه ROG حيث قامت بتزويد الجهاز بنظام التبريد ROG Intelligent cooling system الشهير, مع دعم Zero gravity thermal system و الذي يتيح للجهاز العمل في كل الأوضاع و الاتجاهات دون التأثير على التبريد ليكون جهاز العاب محمول بحق.

يأتي الجهاز مزود بمروحتين للتبريد مع دعم خاصية Zero distraction للحفاظ على صوت المرواح هادئة داخل الجهاز حتى تحت فترات الضغط الطويلة. أضافت ايضاً ROG ال Dust filter الشهير الموجود في معظم موديلات ROG والذي يمنع تسرب الأتربة من داخل إلى خارج الجهاز للحفاظ على عمر أطول للمراوح بشكل خاص ولنظام التبريد بالكامل بشكل خاص.





PC Game Pass from Xbox: يأتي الجهاز مع دعم Gamepass لمدة 3 أشهر ليكون لديك جهاز بسوفت وير و هارد وير قوي و أيضاً منصة كامله لتحميل أحدث الألعاب لمده 3 اشهر مجاناً.

داخل العلبة

عند فتح علبة الجهاز أول ما يواجهك هو الجهاز نفسه بلونه الأبيض الفخم مع تدرجات ROG الأنيقة, ستجد ايضاً في الجزء العلوي من العلبة, علامة ROG والتي تعمل كحامل للجهاز اثناء الشحن او عدم الاستخدام, و ايضاً شاحن من نوع USB – C بقدره 65 وات قادر على شحن بطارية الجهاز البالغة 40 وات \ ساعة من صفر إلى 50% في 30 دقيقة تقريباً.

التوافر

يتوفر الجهاز داخل جمهورية مصر العربية من خلال المتجر الالكتروني الرسمي الخاص بـ ASUS, ومن خلال الموزعين المعتمدين "بي تك ودريم 2000 و2B ودبي فون" يمكنك الحصول على كل المعلومات وأماكن الشراء والأسعار من خلال الرابط : ROG Ally (2023) | Gaming Handhelds | ROG Egypt (asus.com).