حملة مكبرة لإزالة نقاط الفرز والعربات الكارو بشارع فيصل | صور

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع شرطة المرافق، بقيادة اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت القضاء على ظاهرة العربات الكارو ونقاط الفرز (الفريزة) بشارع فيصل، بنطاق أحياء العمرانية وبولاق الدكرور والطالبية والهرم، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة بحضور محمد زكي مدير عام الهيئة، عن إزالة أكبر نقطة للفرز بشارع فيصل، وتحديدا عند ناصية كلية التربية الرياضية، إلى جانب إزالة نقاط فرز أخرى بمناطق التعاون والطوابق والمريوطية، في إطار جهود محافظة الجيزة، لاستعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري للشارع.

كما قامت الحملة بمصادرة الجواني والتروسيكلات المستخدمة في أعمال الفرز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تنفيذًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وتعد هذه الحملة من أكبر الحملات التي شهدها شارع فيصل لمواجهة ظاهرة الفريزة والعربات الكارو، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بمواصلة الحملات الميدانية للقضاء على المظاهر العشوائية، وتحسين مستوى النظافة، والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمحافظة.