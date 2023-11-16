فارق الأهداف يفيد منتخب مصر في التصفيات المؤهلة للمونديال

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بالانتصار الكبير لمنتخب مصر على جيبوتي بسداسية نظيفة، مشيرا إلى أن فارق الأهداف دائمًا يكون مؤثر في نهاية تصفيات كأس العالم، كما أن الفوز بنتيجة كبيرة وتصدر المجموعة من البداية أمر جيد، وكذلك يعيد الثقة إلى الجمهور المصري.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "محمد صلاح سوف ينال إشادة عالمية بعد تسجيل سوبر هاتريك في شباك جيبوتي، وعمر كمال عبدالواحد لاعب رائع ولديه ميول هجومية، وكذلك أحمد فتوح في الجانب الأيسر الذي قدم مستوى مميزا".

وأضاف: "المباراة جيدة فنيا لمنتخب مصر، رغم أن المنافس لم يكن قويًا، وسعيد بالأهداف التي سجلها صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد".

وواصل: "محمد صلاح سجل أهداف رائعة ويقوم بدور رائع للغاية مع منتخب مصر، وحديثه بعد اللقاء كان مُعبر، ويُؤكد على رغبة اللاعبين في تحقيق الصعود لكأس العالم 2026".