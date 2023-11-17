"ألقاب النساء".. إصدار جديد بين الثقافة والأوقاف

في إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعي المستنير لجميع شرائح المجتمع، أصدرت كل من وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة كتاب : " ألقاب النساء " الذي يعد أحدث إصدارات سلسلة (رؤية) للنشء ، من إعداد الكاتب/ السيد إبراهيم ، والرسوم للفنانة/ إيثار سليمان ، وقدم له د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها :

(عرف تاريخنا الإسلامي شخصيات نسائية كان لها دورها البارز ليس في محيطها الجغرافي أو الزماني فحسب، وإنما كانت ذات تأثير كبير في تاريخ الإنسانية).



وعندما نقرأ في سير زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم) من أمثال السيدة خديجة (رضي الله عنها) والسيدة عائشة (رضي الله عنها) والسيدة حفصة (رضي الله عنها) وسائر أمهات المؤمنين (رضي الله عنهن) ، أو نقرأ قصص بناته (صلى الله عليه وسلم)، أو قصص بعض الصحابيات، نجد أننا أمام نماذج عظيمة من السيدات الفضليات.



وفي هذا الكتاب يحاول الكاتب الأستاذ / السيد إبراهيم إلقاء الضوء على ألقاب بعض السيدات الفضليات من أزواج نبينا (صلى الله عليه وسلم) وبناته، وبعض الصحابيات ممن كان لهن أثر بارز في تاريخنا الإسلامي، مع ذكر جانب مضيء من سيرة كل منهن في أسلوب شيق وسلس؛ مما يشكل إضافة متميزة لمكتبة الطفل، ويبرز دور المرأة كقدوة وأنموذج يُحتذَى) .