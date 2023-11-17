عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ألقاب النساء".. إصدار جديد بين الثقافة والأوقاف

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

في إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعي المستنير لجميع شرائح المجتمع، أصدرت كل من وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة كتاب : " ألقاب النساء " الذي يعد أحدث إصدارات سلسلة (رؤية) للنشء ، من إعداد الكاتب/ السيد إبراهيم ، والرسوم للفنانة/ إيثار سليمان ، وقدم له د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها :
(عرف تاريخنا الإسلامي شخصيات نسائية كان لها دورها البارز ليس في محيطها الجغرافي أو الزماني فحسب، وإنما كانت ذات تأثير كبير في تاريخ الإنسانية).


وعندما نقرأ في سير زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم) من أمثال السيدة خديجة (رضي الله عنها) والسيدة عائشة (رضي الله عنها) والسيدة حفصة (رضي الله عنها) وسائر أمهات المؤمنين (رضي الله عنهن) ، أو نقرأ قصص بناته (صلى الله عليه وسلم)، أو قصص بعض الصحابيات، نجد أننا أمام نماذج عظيمة من السيدات الفضليات.


وفي هذا الكتاب يحاول الكاتب الأستاذ / السيد إبراهيم إلقاء الضوء على ألقاب بعض السيدات الفضليات من أزواج نبينا (صلى الله عليه وسلم) وبناته، وبعض الصحابيات ممن كان لهن أثر بارز في تاريخنا الإسلامي، مع ذكر جانب مضيء من سيرة كل منهن في أسلوب شيق وسلس؛ مما يشكل إضافة متميزة لمكتبة الطفل، ويبرز دور المرأة كقدوة وأنموذج يُحتذَى) .

الدولة المصرية الوعي المستنير ألقاب النساء محمد مختار جمعة تاريخنا الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

تشتري هونر Magic Vs 2 أم أوبو Find N3.. مقارنة توضح الفرق

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية

مصدر فلسطيني: قد يكون هناك إعلان هدنة في غزة خلال 48 ساعة

بسبب الأسعار.. مفاجأة غير سعيدة لسوق السجائر

بلينكن يبحث مع جانتس جهود تسريع دخول المساعدات لغزة

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. نقل الطفل الفلسطيني عبدالله للعلاج بمعهد ناصر

ريمونتادا لويس دياز.. كولومبيا تتغلب على البرازيل 2/1 في تصفيات المونديال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك..طبيبة توضح ختم اللحوم المستوردة التي تباع بالمجازر

منتشر بالمدارس.. طبيب بالقصر العيني يكشف عن اعراض فيروس يصيب الاطفال

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

مثيرة للجدل دائما.. شاهد ملابس رانيا يوسف بالكواليس مع شريف منير

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ