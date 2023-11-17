سيد معوض يهاجم فيتوريا بسبب استبعاد ثلاثي المنتخب: قرار متسرع

علق سيد معوض نجم الأهلي السابق علي قرار البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بإستبعاد طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، وذلك لعدم استكمال الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، ليغادر الثلاثي معسكر الفريق.

وقال سيد معوض فى تصريحات تلفزيونية "قرار فيتوريا لم يكن له مبرر، طالما لم يحدث شئ" مشين" كان يجب عليه أن يقدر حالة الضيق والحزن من جانب اللاعبين، وكان لا بدَّ من استمرارهم، و يتم الحديث معهم بعد ختام المعسكر، بدلًا من التأثير على باقي زملائهم في المنتخب".

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا علي جيبوتي بسداسية دون اهداف ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني ، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس

وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.