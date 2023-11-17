حصريا قبل إطلاقه.. شوف التصميم النهائي لـ أوبو Reno 11

أكدت شركة أوبو Oppo الصينية، على موعد إطلاق سلسلة Reno 11، والتي من المقرر الإعلان عنها بشكل رسمي في 23 نوفمبر الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهر الإصدار الأساسي من سلسلة أوبو المرتقبة Reno 11، على منصة الأداء الصينية AnTuTu، حيث من المقرر أن يعمل الهاتف الذكي بمعالج ميدياتيك الرائد Dimensity 8200.

مواصفات أوبو Reno 11 5G

سجل هاتف الذي يحمل الأسم الرمزي oppo PJH110، الذي أكدت قوائم Bluetooth SIG، أنه سينطلق تحت اسم Reno 11 5G، أكثر من مليون نقطة، وأكدت أنه سيعمل بنظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 14، وسيحتوي على شاشة تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

أوبو Reno 11 5G

وكانت شركة ميدياتيك، قد أصدرت معالجها القوى Dimensity 8200 منذ عام تقريبا، واستخدمتها شركة أوبو في النسخة الصينية من هاتف Reno10 Pro، والآن، بعد جيل من هواتف رينو، ستقوم الشركة بإضافة هذا المعالج للإصدار العادي من سلسلة رينو 11، مما يشير حتماً إلى أن الشركة ستقدم معالج أكثر قوة لطراز Reno 11 Pro.

أوبو Reno 11 5G

ومن المحتمل أن يأتي هاتف أوبو Reno11، مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPPDR5 بسعة 12 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلى من نوع UFS 4.0 بسعة 512 جيجابايت، وسيأتي Reno11 بنظام Android 14، ومن المحتمل أن يكون مع واجهة المستخدم ColorOS 14 في الأعلى.

أوبو Reno 11 5G

وكشفت شركة أوبو عن أربعة ألوان من سلسلة Reno11، مع كون اللونين الأخضر والأبيض اللؤلؤي هما اللونان الرئيسيان.

أوبو Reno 11 5G

وتبعا للمعلومات السابقة، سيحتوي طراز Reno 11 Pro على شاشة من نوع OLED، منحنية الحواف بدقة 1.5K، وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Plus Gen 1، وهو نفس المعالج الذي يعمل به هاتف Oppo Reno 10 Pro+.

وأشارت التسريبات إلى أن هاتف أوبو المرتقب Reno 11 Pro، سيتضمن كاميرا تليفوتوغرافي مع مستشعر سوني من نوع IMX709 بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x، بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي كلا الهاتفين أيضًا على إطار متوسط ​​من البلاستيك.