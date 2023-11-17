طرحت شركة سامسونج، نموذجها منخفض التكلفة من سلسلة S23، وتم تصميم هاتف Galaxy S23 FE باعتباره جهازا رائدا بمواصفات قوية ولكن بسعر أرخص من هواتف الفئة إس الرائدة.

المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy S23 FE الجديد من سامسونج

يعمل هاتف Galaxy S23 FE، الذي يأتي بشريحتي اتصال Nano-SIM، على نظام تشغيل Android 13، مباشرة من العلبة مع واجهة المستخدم One UI 5.1 الأحدث من سامسونج.

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 FE، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، تأتي بمقاس 6.40 بوصة، بدقة 1080 × 2340 بكسل.

المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy S23 FE الجديد من سامسونج

وتتميز الشاشة بدعم تقنية HDR10+، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتوفر الشاشة ذروة سطوع تصل إلى 1450 شمعة في المتر المربع، وتوفر تغطية التدرج اللوني DCI-P3، وتتضمن طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.

المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy S23 FE الجديد من سامسونج

وتبلغ أبعاد الجهاز حوالى 158.0×76.5×8.2 مليميتر، ويزن 209 جراما، ويتميز بخلفية زجاجية محمية بطبقة Gorilla Glass 5، مع إطار مصنوع من الألومنيوم، الهاتف مقاوما للماء والغبار وفقا لمعيار IP68، مما يعني أنه يمكنه تحمل البقاء في الماء لما يصل إلى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

ويتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج قوي من نوع Snapdragon 8 Gen 1 المطور بمعمارية 4 نانومتر، إلى جانب ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، ويوجد ما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة.

المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy S23 FE الجديد من سامسونج

ويتميز الهاتف الذكي ببطارية نبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات يُقال إنه قادر على شحن ما يصل إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط.

وأما عن التصوير الفوتوغرافي، فيتميز هاتف Galaxy S23 FE، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميجابكسل مع عدسة بزاوية عريضة، ومستشعر 8 ميجابكسل مع عدسة ماكرو، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل.

المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy S23 FE الجديد من سامسونج

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف دعم شبكات الجيل الخامس 5G وWi-Fi 6e وBluetooth v5.3 وNFC وGPS ومنفذ شحن USB من النوع "C"، وشريحة الاتصال الإلكترونية eSIM.

ويشتمل الهاتف على العديد من المستشعرات؛ مثل مقياس التسارع، ومستشعر الإضاءة المحيطة، ومستشعر درجة حرارة اللون المحيط، والبوصلة الإلكترونية، والجيروسكوب، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ومستشعر المسافة بالموجات فوق الصوتية، وقارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

وسيتوفر هاتف سامسونج الجديد Galaxy S23 FE، في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 535 دولار (أي مايعادل 16.544 جنيها مصريا) للطراز بسعر 8 + 128 جيجابايت، ويتوفر الهاتف للبيع في السعودية مقابل سعر 2500 ريال سعودي، وفي الإمارات تبلغ تكلفة الهاتف حوالى 2300 درهم إماراتي لنفس سعة التخزين.