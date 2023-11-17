طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي لمرض السكري بفعاليات متنوعة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة عين شمس ، بالتعاون مع قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات وقسم 5 باطنة الغدد الصماء احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لمرض السكرى.

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور على الانور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، وتحت إشراف الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات والدكتورة سلوى صديق رئيس قسم 5 باطنة (الغدد الصماء).

بدأت الفعاليات بنشاط رياضي مميز، حيث قام المشاركون بالمشي في حديقة عرب المحمدي بمشاركة عددًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس للتدريس والطلاب والعاملين.

قالت هالة سويد، إن الهدف من الاحتفالية هو توعية الجمهور بمرض "داء السكرى". في السياق نفسه، قدمت رئيسة 5 الباطنة (والغدد الصماء)، د. سلوى صديق، محاضرة عن داء السكرى النوع الأول والثانى والنوع الذى يظهر اثناء الحمل ، وكيفية التعايش معه وتجنب مضاعفاته، بالإضافة إلى التحاليل اللازمة لتشخيص المرض ووسائل الوقاية منه، منوهة إلى أن تناول بعض الأدوية دون استشارة قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكر.

وقدمت د. نانيس إسماعيل، أستاذ الصحة العامة، محاضرة حول "النشاط البدني ومرضى السكري من النوع الثاني"، حيث أوضحت كيفية التحكم في مستويات داء السكري باعتماد ثلاثة عوامل رئيسية هي: التغذية، الرياضة، والدواء.

أكدت الدكتورة مها الجعفري على أهمية دمج الشق الوقائي متمثلا في قسم الصحة العامة والشق العلاجي متمثلا في الأقسام الاكلينيكية في حملات التوعية الصحية المختلفة.

وعقب انتهاء الفعاليات، تم قياس سكر عشوائي وقياس نسبة الدهون في الدم وقياس سكر تراكمي وقياس ضغط الدم وقياس كتلة الجسم، مع كشف مدى قابلية الإصابة بمرض السكري لجميع الحضور، وتم توزيع نشرات توعية بالمرض.