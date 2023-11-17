السعودية.. مغادرة الطائرة الإغاثية الثامنة للشعب الفلسطيني إلى مطار العريش

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تحمل على متنها (3) سيارات إسعاف، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

تأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.