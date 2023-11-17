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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن لهذا العلاج القديم أن يعالج تساقط الشعر؟.. تعرف عليه

تساقط الشعر
تساقط الشعر

تساقط الشعر من أبرز المشاكل الجلدية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء، ويحدث تساقط الشعر في بعض الأحيان نتيجة ممارسة العادات الصحية و الغذائية الخاطئة.

 

لكن من المهم أن نفهم أن عملية نمو الشعر معقدة للغاية ولا يوجد علاج واحد يناسب الجميع. ومع ذلك، إليك بعض العلاجات التي تم استخدامها في الهند لعدة قرون للمساعدة في مكافحة تساقط الشعر،
جرب هذه العلاجات القديمة للعناية بالشعر وحل مشكلة تساقط الشعر.

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وصفة رقم 1
أحد أشهر العلاجات الهندية القديمة لتساقط الشعر هو استخدام الحلبة ، هذا أحد مكونات المطبخ الشائعة وهو غني بالبروتين وحمض النيكوتينيك، وكلاهما يعتقد أنه مفيد لصحة الشعر.

الطريقة: يمكنك طحن بذور الحلبة وتحويلها إلى عجينة ووضعها مباشرة على فروة رأسك، أو يمكنك نقع البذور طوال الليل في الماء ثم وضع المعجون على فروة رأسك. اتركيه لمدة ساعة تقريبًا ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

وصفة رقم 2
علاج آخر هو تطبيق خليط من عصير الليمون وزيت جوز الهند على فروة رأسك، يساعد هذا الخليط على تقليل كمية الزهم (المادة الدهنية التي تتراكم على فروة الرأس) والتي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

الطريقة: قومي بخلط أجزاء متساوية من عصير الليمون وزيت جوز الهند، وضعيه على فروة الرأس، واتركيه لمدة نصف ساعة. اشطفيه بالماء الفاتر بعد ذلك.
وصفة رقم 3
العلاج الثالث هو استخدام  (عنب الثعلب الهندي)، يعد هذا أحد مكونات المطبخ الشهيرة في الهند وقد تم استخدامه لعدة قرون لمنع تساقط الشعر. يحتوي على كمية عالية من فيتامين C الذي يساعد على تقوية بصيلات الشعر

الطريقة: امزجي بضع ملاعق كبيرة من مسحوق الأملا مع بعض الماء لتكوين عجينة ثم ضعيها مباشرة على فروة رأسك. اتركيه لمدة ساعة تقريبًا ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

المصدر: بولدسكي

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