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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عمر الخمسينيات | ثلاث نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

في عمر الخمسينيات…
في عمر الخمسينيات… ثلاث نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

إذا كنتِ مهملة بعض الشيء في روتين العناية بالبشرة خلال سنوات المراهقة الخالية من الهموم وسنوات البلوغ، وفي الثلاثينيات والأربعينيات من العمر المجهدة، فإن السنوات الأخيرة من الخمسينيات وما بعدها الوقت المثالي للتعويض عن ذلك، تتناقص مرونة الجلد مع انخفاض هرمون الاستروجين بمرور الوقت، ولكن الروتين المصمم خصيصًا لعمرنا يمكن أن يعوض الوقت الضائع، حتى في الخمسينيات من عمرك، فإن إنشاء روتين مناسب للعناية بالبشرة لم يفت الأوان أبدًا.

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ماذا يحدث لبشرتك مع تقدمك في العمر؟ تتغير احتياجات بشرتنا واهتماماتها ومتطلباتها مع تقدم العمر، ولكن أفضل نسخة من نفسك لا تتطلب إصلاحًا كاملاً، مع تقدمنا ​​في العمر، يتباطأ معدل دوران خلايا الجلد من دورة عادية مدتها 28 يومًا إلى أكثر من 45 يومًا، وينتج عن ذلك بقاء خلايا الجلد الميتة على السطح لفترة أطول، مما يؤدي إلى مظهر باهت للبشرة.

يتزامن فقدان الكولاجين والإيلاستين والدهون تحت الجلد مع فقدان الهياكل التي ترفع الجلد وتشده، مما يجعل الجلد يبدو أرق وأكثر شفافية،  تؤدي التغيرات في سن اليأس لدى النساء إلى انخفاض حاد في مستويات هرمون الاستروجين، وهو الهرمون المسؤول عن الحفاظ على ليونة ورطوبة الجلد، مما يجعل الجلد يبدو جافًا ومتجعدًا، على الرغم من أن مستوى الحموضة في الجلد يكون حمضيًا عادةً، إلا أنه يصبح أكثر قلوية في هذا العمر، مما يؤدي إلى زيادة فقدان الرطوبة وحساسية الجلد

ثلاث نصائح يجب معرفتها للعناية بالبشرة للنساء في الخمسينات من عمرهن:

 النصيحة 1: ضعي واقي الشمس ولا تنسي ترطيب واقي الشمس ضروري في مجموعة العناية بالبشرة، حيث أن الشيخوخة الضوئية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التغييرات التي تمر بها بشرتك، يعد إنشاء روتين واقي من الشمس يوميًا - حتى في الداخل - أمرًا في غاية الأهمية. في هذا العمر، تصبح بشرتك جافة للغاية، لذلك ستحتاجين إلى كريمات أكثر كثافة وكثافة

نصيحة 2: استخدم طريقة تقشير لطيفة: يمكن أن يكون استخدام منتجات العناية بالبشرة المضادة للأكسدة والعلاج اليومي بالريتينول مفيدًا أيضًا في تقليل التآكل اليومي على الجلد وتحفيز تجديد الخلايا، لتقشير الجلد الميت وتحفيز مظهر بشرتك، يجب عليك تضمين التقشير الإنزيمي أو أقنعة AHA/BHA في روتينك مرة واحدة في الأسبوع.

نصيحة 3: حماية عينيك ورقبتك وشفتيك من المهم أيضًا القيام بروتين الرقبة لأن بشرتك يمكن أن تكشف عن عمرك، إنها فكرة جيدة أن تقومي بتنظيف رقبتك وأذنيك وأعلى صدرك ويديك، حتى لو كنت تستخدمين نفس منتجات الوجه، يجب استكمال ذلك بروتين جيد للعناية بالشفاه والعناية بالعين لأن تلك المناطق تميل إلى النحافة بمرور الوقت

في ملاحظة أخيرة... حاول ألا تتعجل في تجربة العديد من المنتجات المضادة للشيخوخة في وقت واحد، ولا تنزعج من علامات الشيخوخة وحاول إصلاحها على الفور، تخلص من مخاوف العناية بالبشرة عن طريق ممارسة التمارين الرياضية الكافية، وممارسة التمارين الرياضية.

 

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