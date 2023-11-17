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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم الاستيلاء على أسلحة ومتفجرات تابعة للمقاومة| فيديو

جيش الاحتلال يزعم
جيش الاحتلال يزعم الاستيلاء على أسلحة ومتفجرات تابعة للمقاوم

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن العمليات في قطاع غزة استمرت خلال الليل، حيث واستهدفت الطائرات المقاتلة مواقع المقاومة.

 

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل، زعم جيش الاحتلال أنه نفذ غارات جوية ضد مواقع حماس، بما في ذلك مرافق تخزين الأسلحة.

 

وفي الوقت نفسه، ذكرت أن قوات لواء بيسلاماخ ووحدة يهالوم الهندسية القتالية للنخبة موقعا للجهاد الإسلامي في شمال غزة، وتحديد موقع صواريخ بدر-3 الإيرانية الصنع والطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة.

ويشار إلى أن مدى صواريخ بدر-3 يبلغ 160 كيلومترا ورأسا حربيا متفجرا يبلغ وزنه 250 كيلوجراما.

يقول جيش الدفاع الإسرائيلي إن قوات لواء المشاة جيفاتي قاتلت في الوقت نفسه نشطاء حماس المتحصنين في مدرسة.

وأضافت أن قوات لواء المشاة ناحال ولواء المظليين واللواء المدرع 460 داهمت العديد من مواقع حماس الأخرى بين عشية وضحاها، واكتشفت بنادق هجومية وأجهزة متفجرة وقذائف آر بي جي وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات وغيرها من المعدات، وفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل قليل، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم غربي غزة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت سرايا القدس إنها استهدفت 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" في محاور التقدم غرب غزة بالصبرة وتل الهوا.

وكانت سرايا القدس، قد أعلنت في وقت سابق أنها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" بدون طيار والسيطرة عليها.

كما أعلنت تمكن مقاتليها من قصف مجمع "مفتاحيم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل واستهداف موقع "مارس" العسكري برشقة صاروخية مركزة.

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