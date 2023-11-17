بكاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل شاومي الجديد يقهر سامسونج وiPhone

أطلقت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية، أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة Redmi Note، ذات التكلفة المتوسطة التي تقدم أفضل قيمة مقابل سعر وتتميز بالعديد من الخصائص الفريدة التي تستهدف الشباب.

سعر ومواصفات Redmi Note 13 Pro Plus

يعمل هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، الذي يأتي بشريحتي اتصال Nano-SIM، على نظام تشغيل Android 14، من العلبة مع واجهة المستخدم MIUI 14 الأحدث من شاومي.

يتميز هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، بشاشة من نوع OLED، تأتي بمقاس 6.67 بوصة، بدقة 1220 × 2712 بكسل.

Redmi Note 13 Pro Plus

وتتميز الشاشة بخاصية Dolby Vision، وتدعم HDR10+، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتوفر الشاشة ذروة سطوع تصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع، وتوفر تغطية التدرج اللوني DCI-P3، وتتضمن طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

و تتوفر الشاشة أيضا العديد من ميزات حماية العين، كما أنها حصلت على شهادات مختلفة من TÜV Rheinland.

Redmi Note 13 Pro Plus

ويتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج قوي من نوع Dimensity 7200 Ultra المطور بمعمارية 4 نانومتر، إلى جانب ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5.

ويوجد ما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 3.1، غير قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف دعم شبكات الجيل الخامس 5G وWi-Fi 6 وBluetooth v5.3 وNFC وGPS ومنفذ شحن USB من النوع C.

Redmi Note 13 Pro Plus

ويشتمل الهاتف على العديد من المستشعرات؛ مثل مقياس التسارع، ومستشعر الإضاءة المحيطة، ومستشعر درجة حرارة اللون المحيط، والبوصلة الإلكترونية، والجيروسكوب، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ومستشعر المسافة بالموجات فوق الصوتية.

ويتميز الهاتف الذكي ببطارية نبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات يُقال إنه قادر على شحن ما يصل إلى 100% في غصون 19 دقيقة فقط.

Redmi Note 13 Pro Plus

ويضم الهاتف مكبرات صوت استريو مع دعم خاصية Dolby Atmos وحاصل على شهادة صوت Hi-Resوالهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68، ويزن حوالي 204 جرام.

أما عن التصوير الفوتوغرافي، فيتميز هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة بزاوية عريضة، ومستشعر 2 ميجابكسل مع عدسة ماكرو، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وحددت شاومي سعر هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، في الأسواق العالمية بـ 300 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9.276 جنيها مصريا).