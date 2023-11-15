موبايل الغلابة.. أرخص وأشيك هاتف من شاومي لمحدودى الدخل

أطلقت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتف Redmi 13C، الذي يندرج تحت الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية التي تقدم قيمة حقيقية مقابل سعر مقبول، والتي تجتذب الشباب بشكل كبير.

وينطلق الهاتف رسميا للبيع في نيجيريا بشكل مبدئي، كأحدث هاتف ميسور التكلفة من شاومي ضمن سلسلة Redmi 13، وبديل لإصدار الشركة السابق Redmi 12C، وكأرخص هاتف تم إطلاقه في عام 2026.

سعر ومواصفات موبايل شاومي Redmi 13C



وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف شاومي Redmi 13C، بشاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة، من نوع LCD، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 13C

وينبض بداخل هاتف شاومي Redmi 13C، معالج ثماني النواة من إنتاج ميدياتيك من نوع Helio G99، والمطور بدقة تصنيع 9 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف شاومي Redmi 13C، مع كاميرا خليفة مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بمستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 13C

ويحتوي هاتف شاومي Redmi 13C، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 10 وات.

ويباع هاتف شاومي Redmi 13C، مقابل سعر 114 يورو (أي ما يعادل 3.757 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 4 + 128 جيجابايت، بينا يبلغ سعر الطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت حوالى 125 يورو (أي ما يعادل 4119 جنيها مصريا)، ويأتي الهاتف بخيارات ألوان الأسود والأخضر.