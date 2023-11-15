عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل الغلابة.. أرخص وأشيك هاتف من شاومي لمحدودى الدخل

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 13C

أطلقت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتف Redmi 13C، الذي يندرج تحت الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية التي تقدم قيمة حقيقية مقابل سعر مقبول، والتي تجتذب الشباب بشكل كبير.

وينطلق الهاتف رسميا للبيع في نيجيريا بشكل مبدئي، كأحدث هاتف ميسور التكلفة من شاومي ضمن سلسلة Redmi 13، وبديل لإصدار الشركة السابق Redmi 12C، وكأرخص هاتف تم إطلاقه في عام 2026.

 

تشتري سامسونج ولا شاومي.. مقارنة بين Galaxy S23 Ultra وXiaomi 14 Pro

بإمكانيات عالية وسعر منافس.. تعرف على وحش Poco الجديد من شاومي

تشترى شاومي 14 برو ولا Xiaomi 14.. مقارنة هتكشفلك الفرق

اشتريه بسرعة.. خصم تاريخي على موبايل شاومي Redmi 12C

 

سعر ومواصفات موبايل شاومي Redmi 13C


وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف شاومي Redmi 13C، بشاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة، من نوع LCD، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 13C

وينبض بداخل هاتف شاومي Redmi 13C، معالج ثماني النواة من إنتاج ميدياتيك من نوع Helio G99، والمطور بدقة تصنيع 9 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف شاومي Redmi 13C، مع كاميرا خليفة مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بمستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 13C

ويحتوي هاتف شاومي Redmi 13C، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 10 وات.

ويباع هاتف شاومي Redmi 13C، مقابل سعر 114 يورو (أي ما يعادل 3.757 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 4 + 128 جيجابايت، بينا يبلغ سعر الطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت حوالى 125 يورو (أي ما يعادل 4119 جنيها مصريا)، ويأتي الهاتف بخيارات ألوان الأسود والأخضر.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 13C
شاومي Redmi 13C سعر ريدمي 13 سي مواصفات ريدمي 13 سي شاومي ريدمي 13 سي Redmi 12C

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

بيان عاجل من ألمانيا بشأن الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة لدول أخرى

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

بفضل Xiaomi 14.. شاومي تستفيد من تراجع مبيعات آيفون

ضربة قاتلة لـ أندرويد.. شركات عملاقة تستخدم نظام هواوي HarmonyOS

حماية للدردشات المقفلة.. خاصية جديدة من واتساب تبهر الملايين

تشتري سامسونج ولا شاومي.. مقارنة بين Galaxy S23 Ultra وXiaomi 14 Pro

دون حذف إنستجرام.. ميتا تصلح أكبر عيوب ثريدز Threads

عرض لفترة محدودة.. خصم 29% على موبايل Realme C53

كيفية مشاركة موقعك على Android باستخدام خرائط جوجل

فرصة متتعوضش.. خصم 3373 جنيها على موبايل سامسونج Galaxy A34

ترشيحاتنا

85 جنيها ..استعيد كارت شحن عداد الكهرباء المفقود في نص ساعة

مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة: اشتباكات عنيفة شمال القطاع .. وحصار مستشفيات

فيتوريا يكشف استعداداته لمباراة جيبوتي

دعوات لوقف إطلاق النار.. انخفاض الدعم الشعبي الأمريكي لـ إسرائيل

الأمم المتحدة : الأونروا تحتاج إلى إفساح المجال لها لتهيئ ملاجئ للفلسطينيين

بعد طلاقها .. رد فعل غير متوقع من غادة عبد الرازق بشأن بوسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

في ذكرى محمد فريد.. أقام مدارس ليلية ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ