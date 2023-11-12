بإمكانيات عالية وسعر منافس.. تعرف على وحش Poco الجديد من شاومي

كشفت شركت شاومي الصينية، عن أحد إصداراتها من سلسلة Poco، والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية التي تقدم قيمة حقيقية مقابل سعر مقبول، وتستهدف الشباب بشكل كبير.

سعر ومواصفات شاومي Poco C65

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف شاومي الجديد Poco C65، مقابل سعر حوالى 149 دولار(أي ما يعادل 4.587 جنيها مصريا) للطراز بسعة 6 رام + 128 جيجابايت.

يعمل هاتف شاومي Poco C65، بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Helio G85، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

شاومي Poco C65

يتميز هاتف شاومي Poco C65، بشاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

شاومي Poco C65

يحتوي هاتف شاومي Poco C65، على كاميرا خليفة مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بمستشعر للتصوير بالماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحزم هاتف شاومي Poco C65، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 18 وات.

ويتوفر هاتف شاومي Poco C65، في 3 ألوان هي الأسود والأزرق والبنفسجي.