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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

برخص التراب.. شاومي تطلق موبايل سعره على قد الإيد وإمكانيات متوسطة

Redmi 13C
Redmi 13C

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية، عن هاتف جديد منخفض التكلفة يتميز بمواصفات شبه رائدة كالتي مزودة بها سلسلة Redmi Note 13، وهو يأتي كمنافس لأفضل هواتف أندرويد التي طرحت هذا العام من حيث السعر والمواصفات.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم تجهيز هاتف شاومي الجديد Redmi 13C، بتصميم مشابهًا لـ Poco C65 من حيث البطارية وسرعة الشحن، ولكن مع بعض الاختلافات أبرزها المعالج وسعات التخزين.

 

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مواصفات شاومي Redmi 13C

يعمل هاتف شاومي Redmi 13C، بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Helio G99، المطور بدقة تصنيع 9 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2.

يتميز هاتف شاومي Redmi 13C، بشاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة، من نوع LCD، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

 Redmi 13C

يحتوي هاتف شاومي Redmi 13C، على كاميرا خليفة مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بمستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحزم هاتف شاومي Redmi 13C، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 10 وات.

Redmi 13C

سعر شاومي Redmi 13C

ويتوفر هاتف شاومي Redmi 13C، في اللونين الأسود والأخضر، للبيع في نيجيريا مقابل سعر 114 يورو (أي ما يعادل 3.757 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 4 + 128 جيجابايت، بينا يبلغ سعر الطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت حوالى 125 يورو (أي ما يعادل 4119 جنيها مصريا).

Redmi 13C
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