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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شحن سريع 90 وات.. شاومي تطلق تشكيلة Redmi K70 بإمكانات رائدة

Redmi K70
Redmi K70

من المتوقع أن تطلق شركة شاومي Xiaomi الصينية، بعض الهواتف الذكية الجديدة من علاماتها التجارية الفرعية المختلفة قريبا، إحدى هذه الهواتف المنتظرة هي تشكيلة Redmi K70.

مواصفات شاومي Redmi K70e

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشف المرشد التقني Anvin، عن بعض المواصفات التي سيقدمها هاتف شاومي الجديد Redmi K70e، والذي سيعمل بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Dimensity 8300.

 

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وعلاوة على ذلك، سيحتوي هذا الجهاز أيضا على شاشة من نوع OLED بدقة 1.5K، وكما يمكن لحزمة البطارية الضخمة بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة تشغيل هذا الجهاز، والتي قد توفر أيضا دعم للشحن السريع بقدرة 90 وات.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن سلسلة Redmi K70 هي أحدث الأجهزة الرائدة من شاومي، ومن المتوقع أن تتكون التشكيلة من ثلاثة هواتف هي: K70 وK70 Pro وK70e الأساسيين.

ويشاع أن هذه الهواتف الذكية سيتم إطلاقها في الصين في وقت ما في وقت لاحق من هذا الشهر،.و في الآونة الأخيرة، تم رصد هاتف مزعوم من سلسلة Redmi K70 في حدث إطلاق Dimensity 9300 من ميدياتيك.

وفي وقت سابق من هذا العام، ظهرت أرقام طرازات سلسلة Redmi K70 أيضا في قاعدة بيانات IMEI، حيث يحمل هاتف K70e رقم الطراز 23117RK66C.

وعند الحديث عن الطرز الأخرى، يمكن تشغيل Redmi K70 بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 2، في حين أن الإصدار الأعلى من Pro جهزته شاومي بمعالجSnapdragon 8 Gen 3.

ومن المتوقع أن يقدم K70 شاشة بدقة 1.5K أيضا، على الرغم من أن هاتف K70 Pro الأكثر تكلفة قد يصل بدقة 2K، ويشاع أن معدل الشحن السريع بقوة 90 وات سيظهر في الطراز الأساسي، ولكن من المتوقع أن يدعم K70 Pro الشحن السريع بقوة 120 وات، ويشاع إن تشكيلة Redmi K70 ستحتوي على كاميرات رائدة أيضا.

شاومي Xiaomi Redmi K70 Redmi K70e سلسلة Redmi K70

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