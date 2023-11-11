عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قريبا.. شاومي تطلق 3 هواتف لعائلة Redmi بإمكانات جبارة

Redmi K70
Redmi K70

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن سلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi 14 في الصين أواخر الشهر الماضي.

وفي الوقت الحالي، تستعد العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة للشركة للإعلان عن سلسلة Redmi K70، وهي أيضا من الهواتف الرائدة ذات الأسعار المعقولة، والتي كشفت التسريبات بعض التفاصيل الجديدة حولها.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، في منشور حديث على موقع ويبو Weibo الصيني، أوضحت صاحبة التسريبات الشهيرة Digital Chat Station، أن شركة شاومي ستكشف قريبا عن ثلاثة هواتف ضمن تشكيلة Redmi.

 

برخص التراب.. شاومي تطلق موبايل سعره على قد الإيد وإمكانيات متوسطة

بتقنية 5G.. شاومي تزود هواتف 14 و 14 برو بمواصفات خارقة

سلسلة Redmi K70

وستأتي هذه الهواتف الثلاثة بأرقام طرازات مختصرة، هي: N11 وN11R وN11A، في حين أن هذه تنتمي إلى سلسلة Redmi K70، فمن غير الواضح ما إذا كانت تتوافق مع أسماء الهواتف التي كشفت عنها التسريبات السابقة وهي: Redmi K70 وK70 Pro وK70e على التوالي.

ووفقا للتقارير السابقة، من المتوقع أن تحتوي هذه الأجهزة على معالجات كوالكوم الآتية Snapdragon 8 Gen 2 وSnapdragon 8 Gen 3، إلى جانب معالج آخر من إنتاج شركة ميدياتك Dimensity 8300 على التوالي.

وفي التسريب الجديد، ذكر المرشد أن هاتفي Redmi K70 وK70 Pro سيكون لهما إطار متوسط معدني لمتانة أفضل، ومن ناحية أخرى، سيحتوي هاتف K70e على إطار متوسط من البلاستيك.

ويشير التسريب الجديد إلى أن الهاتفين K70 وK70 Pro سيدعمان الشحن السريع بقوة 120 وات، في حين أن الهاتف K70e سيدعم الشحن السريع بقوة 90 وات.

وتبعا للمعلومات السابقة، من غير المتوقع أن يقدم أي منهم الشحن اللاسلكي، وزعمت بعض التقارير أن هاتف Redmi K70، سيحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، بينما سيحتوي هاتف K70 Pro على بطارية بسعة 5120 مللي أمبير في الساعة، وسيتم تجهيز هاتف K70e ببطارية أكبر بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة.

وعلى غرار تشكيلة Xiaomi 14، من المتوقع أن تأتي سلسلة Redmi K70 محملة مسبقا بنظام Android 14 المستند إلى واجهة شاومي الجديدة HyperOS، كما ادعى المرشد أيضا أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة Redmi K70 بحلول نهاية نوفمبر الجاري.

وعلاوة على ذلك، سيحتوي هاتف Redmi K70e، والذي سيعمل بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Dimensity 8300، على شاشة من نوع OLED بدقة 1.5K، وكما يمكن لحزمة البطارية الضخمة بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة تشغيل هذا الجهاز، والتي قد توفر أيضا دعما للشحن السريع بقدرة 90 وات.

شاومي Xiaomi Redmi سلسلة Redmi K70 Xiaomi 14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

400 جنيه رسميًا|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الأهلي في كآس العالم للأندية

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

اسمك بدل رقمك.. سيجنال يقدم ميزة لإخفاء أهم المعلومات الحساسة

لا تدعه يفوتك.. اشتر جوال آيفون 14 بلس بخصم هائل

عرض الجمعة.. خصم مغرٍ على سامسونج Galaxy A24

جربها الآن.. 3 طرق سهلة لإلغاء تثبيت التطبيقات على أندرويد

أفضل تطبيقات أندرويد Android لعام 2023.. استخدم المتصفح الأعلى الخصوصية في العالم

نجوم الفلاجشيب.. مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23

خطأ فادح.. روبوت يسحق رجلا حتي الموت| القصة الكاملة

برخص التراب.. شاومي تطلق موبايل سعره على قد الإيد وإمكانيات متوسطة

ترشيحاتنا

ماذا تنتظر فلسطين من القمة العربية الإسلامية بالرياض؟.. مختار غباشي يجيب

ضربة البداية في تصفيات المونديال.. تفاصيل استعدادات الفراعنة لمبارتي جيبوتي وسيراليون

أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بطواقمنا في مستشفى الشفاء والوضع كارثي بغزة

مدبولي يتفقد معرض الحرف اليدوية بالفيوم

مدبولي يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالفيوم

الرئيس الإيراني يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 عوامل تسبب الإصابة بمرض الذئبة.. الأولى أخطرهم

نوع خطير من السرطان يصيب الرجال.. تعرف على أبرز أعراضه

قصفوا أمي وقصفوني.. فيديو مبكي لطفلة من غزة بعد استشهاد والديها

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

فيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

أول فرحته.. حمو بيكا يعلن عن استقبال أول مولود له

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ