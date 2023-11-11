قريبا.. شاومي تطلق 3 هواتف لعائلة Redmi بإمكانات جبارة

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن سلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi 14 في الصين أواخر الشهر الماضي.

وفي الوقت الحالي، تستعد العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة للشركة للإعلان عن سلسلة Redmi K70، وهي أيضا من الهواتف الرائدة ذات الأسعار المعقولة، والتي كشفت التسريبات بعض التفاصيل الجديدة حولها.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، في منشور حديث على موقع ويبو Weibo الصيني، أوضحت صاحبة التسريبات الشهيرة Digital Chat Station، أن شركة شاومي ستكشف قريبا عن ثلاثة هواتف ضمن تشكيلة Redmi.

سلسلة Redmi K70

وستأتي هذه الهواتف الثلاثة بأرقام طرازات مختصرة، هي: N11 وN11R وN11A، في حين أن هذه تنتمي إلى سلسلة Redmi K70، فمن غير الواضح ما إذا كانت تتوافق مع أسماء الهواتف التي كشفت عنها التسريبات السابقة وهي: Redmi K70 وK70 Pro وK70e على التوالي.

ووفقا للتقارير السابقة، من المتوقع أن تحتوي هذه الأجهزة على معالجات كوالكوم الآتية Snapdragon 8 Gen 2 وSnapdragon 8 Gen 3، إلى جانب معالج آخر من إنتاج شركة ميدياتك Dimensity 8300 على التوالي.

وفي التسريب الجديد، ذكر المرشد أن هاتفي Redmi K70 وK70 Pro سيكون لهما إطار متوسط معدني لمتانة أفضل، ومن ناحية أخرى، سيحتوي هاتف K70e على إطار متوسط من البلاستيك.

ويشير التسريب الجديد إلى أن الهاتفين K70 وK70 Pro سيدعمان الشحن السريع بقوة 120 وات، في حين أن الهاتف K70e سيدعم الشحن السريع بقوة 90 وات.

وتبعا للمعلومات السابقة، من غير المتوقع أن يقدم أي منهم الشحن اللاسلكي، وزعمت بعض التقارير أن هاتف Redmi K70، سيحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، بينما سيحتوي هاتف K70 Pro على بطارية بسعة 5120 مللي أمبير في الساعة، وسيتم تجهيز هاتف K70e ببطارية أكبر بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة.

وعلى غرار تشكيلة Xiaomi 14، من المتوقع أن تأتي سلسلة Redmi K70 محملة مسبقا بنظام Android 14 المستند إلى واجهة شاومي الجديدة HyperOS، كما ادعى المرشد أيضا أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة Redmi K70 بحلول نهاية نوفمبر الجاري.

وعلاوة على ذلك، سيحتوي هاتف Redmi K70e، والذي سيعمل بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Dimensity 8300، على شاشة من نوع OLED بدقة 1.5K، وكما يمكن لحزمة البطارية الضخمة بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة تشغيل هذا الجهاز، والتي قد توفر أيضا دعما للشحن السريع بقدرة 90 وات.