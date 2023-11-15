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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بفضل Xiaomi 14.. شاومي تستفيد من تراجع مبيعات آيفون

Xiaomi 14
Xiaomi 14

تزامنا مع تحقيق شركة هواوي Huawei، عائدا قويا في سوقها المحلية في الصين، شهدت شركة آبل Apple انخفاضا في الطلب في البلاد، ولكن يبدو أن هذا قد قدم فرصة كبيرة للعلامات التجارية المحلية، وخاصة شركة شاومي Xiaomi، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في القيمة السوقية خلال نفس الفترة.

شاومي تستفيد من تراجع مبيعات آيفون

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، نجح صانعو الهواتف الذكية الصينيون، الذين يعملون بنظام أندرويد في جذب العملاء والمستثمرين في المنطقة مع الانخفاض الأخير الذي شهدته شركة التكنولوجيا العملاقة آبل التي يقع مقرها في مدينة كوبرتينو.

 

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وبعد تراجعها لأدنى مستوياتها في شهر يونيو الماضي، تمكنت شركة شاومى الصينية، من تعزيز قيمتها السوقية وكسب 20 مليار دولار أمريكي في الفترة الأخيرة،. ويعزى هذا الارتفاع الملحوظ إلى إطلاقها للهواتف الذكية مؤخرا، والتوسع في السيارات الكهربائية، والعديد من الشركات الأخرى.

وأدت هذه الزيادة، إلى ارتفع سهم عملاقة التكنولوجيا الصينية شاومي بأكثر من 60 %، مما جعلها صاحب الأداء الأفضل على مؤشر "هانج سينج" للتكنولوجيا.

وتعتبر شاومي ليست الشركة الصينية الوحيدة التي تستفيد من تراجع مبيعات شركة آبل في الصين، تستفيد العلامات التجارية الصينية لهواتف أندرويد من الفجوة في الطلب التي خلفتها الشركة المصنعة لهواتف آيفون.

بفضل Xiaomi 14.. شاومي تستفيد من تراجع مبيعات آيفون

وتعد سلسلة هواتف Xiaomi 14 عاملا رئيسيا في النمو الأخير لشركة شاومي، حيث تلقت المجموعة أكثر من مليون طلب منذ الإعلان عنها في شهر أكتوبر الماضي، وهذا مشابه لأداء هواوي في الشهرين الماضيين.

ووفقًا لجوكول هاريهاران، المحلل في JPMorgan Chase & Co: "نعتقد أن هناك فرصة تجارية في الأشهر الستة المقبلة مع تحولات نمو الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي للأشياء وبناء التوقعات المبكرة لغزو السيارات الكهربائية لشركة شاومي السوق".

وبالمثل، أشارت شركة Counterpoint Research إلى أن شاومي هي العلامة التجارية الوحيدة للهواتف الذكية التي تشهد زيادة في الشحنات على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 حيث عززت مكانتها في الأسواق الرئيسية مثل الصين والهند.

شاومي هواوي آبل سلسلة Xiaomi 14 آيفون

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