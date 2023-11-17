عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل أفريقية النواب يثمن قرار السيسي لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من غزة

صدى البلد

وصف الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال حديثي الولادة من قطاع غزة، بالإنساني مؤكداً أن هذا التوجيه الرئاسي المصري لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى الأشقاء الفلسطينيين لإنقاذ أطفالهم من مواجهة الموت .

 

وطالب " سليم " في بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الامن والدول الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ جميع الإجراءات باسم الإنسانية الحفاظ على حياة النساء والرجال والشيوخ والأطفال بعد جرائم جيش الاحتلال التي لم ترحم حتى الأطفال الفلسطينيين من حديثي الولادة للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.


وأكد الدكتور محمد سليم أن إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة لن يتحقق الا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتمثل في ضرورة اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطينى موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسي على جهوده الكبيرة إقليمياً ودولياً للتوصل الى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وإدخال المساعدات الاغاثية الى غزة لتخفيف الاثار السلبية والخطيرة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المسعورة داخل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

الأطفال حديثى الولادة الأشقاء الفلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي إفريقية النواب إقامة الدولة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها|الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ27

نجاح جديد.. سرايا القدس تعلن عن خسائر لجيش الاحتلال

بعد اعلان وفاتها في الأسر.. جيش الاحتلال يعثر على جثة المجندة مارسيانو |تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. بث مباشر بحضور عدد من الشيوخ

9 حالات جديدة.. هدية حكومية للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

أيمن منصور: حضور الجماهير لمباريات منتخب مصر محبط

زلزال بقوة 6.9 ريختر يضرب الفلبين

بسعر 27 جنيها للكيلو.. التموين تضخ كميات من السكر في المجمعات الاستهلاكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للولادات المبكرة.. معلومات غير متوقعة لا تعرفها من قبل

بدون لحوم.. طريقة عمل طاجن بطاطس بوريه

بفستان ملفت.. ندى الكامل تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرة المرأة| أعراض الحمى القلاعية علي الأطفال.. أسباب تجعلك تتناول الشاي بعد الأكل مباشرة

فيديو

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ