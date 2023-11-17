وكيل أفريقية النواب يثمن قرار السيسي لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من غزة

وصف الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال حديثي الولادة من قطاع غزة، بالإنساني مؤكداً أن هذا التوجيه الرئاسي المصري لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى الأشقاء الفلسطينيين لإنقاذ أطفالهم من مواجهة الموت .

وطالب " سليم " في بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الامن والدول الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ جميع الإجراءات باسم الإنسانية الحفاظ على حياة النساء والرجال والشيوخ والأطفال بعد جرائم جيش الاحتلال التي لم ترحم حتى الأطفال الفلسطينيين من حديثي الولادة للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.



وأكد الدكتور محمد سليم أن إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة لن يتحقق الا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتمثل في ضرورة اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطينى موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسي على جهوده الكبيرة إقليمياً ودولياً للتوصل الى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وإدخال المساعدات الاغاثية الى غزة لتخفيف الاثار السلبية والخطيرة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المسعورة داخل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.