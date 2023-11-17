بإمكانيات جبارة.. فيفو تطلق موبايل للشباب بـ6030 جنيه

كشفت شركة فيفو Vivo، عن أحدث إصدارات سلسلة Y، والذي يستهدف فئة المستخدمين من للشباب بسعر منافس.

وذكر موقع "gizmochina" التقني، أصدرت فيفو في وقت سابق من هذا العام، هاتفا ذكيا يسمى Vivo Y36 في العديد من الأسواق العالمية، يأتي في كلا الإصدارين 4G و 5G، وبعد عدة أشهر، أطلقت الشركة هاتفا مختلفا يحمل نفس الاسم في الصين.

سعر ومواصفات هاتف فيفو الجديد Vivo Y36



يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo Y36، بتصميم شبابي أنيق، مع شاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، بجودة عرض HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومعدل سطوع 1300 شمعة، تتميز بمستشعر لبصمات الأصبع مدمج أسفلها.

وجاء هاتف فيفو Vivo Y36، بإعداد مزدوج للكاميرا الخلفية يضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED، بينما تحتوي الواجهة الأمامية من الهاتف على كاميرا مميزة بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف Vivo Y36، بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 6020، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقترن بما يصل إلى 6 أو 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x، و 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 2.2، غير قابلة للتوسعة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS 3 التابعة لشركة فيفو، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ويمتاز هاتف فيفو Vivo Y78T، ببطارية ضخمة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50% في غضون 22 دقيقة فقط.

وتشمل مميزات هاتف فيفو Vivo Y36، على بطاقة SIM مزدوجة، ودعم شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، وبلوتوث 5.0 ، ومنفذ شحن USB-C، ومقبس لسماعات الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب.

وحددت فيفو سعر هاتف Vivo Y36،بسعر يبدأ من 195 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6030 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 6 رام + 128 جيجابايت، و وهو متوفر حاليا للبيع في الصين، بالألوان الرمادي والذهبي والبنفسجي.